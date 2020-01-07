Рождественская служба прошла в церкви на российской базе Хмеймим в Сирии

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 7 января. /ТАСС/. Рождественскую службу провел священник полевого храма, расположенного на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. После нее для военнослужащих состоялся праздничный концерт.

"Эта земля дорога сердцу православного человека особенно в эти дни, потому что по этой земле, по этой территории шли персидские волхвы для поклонения Иисусу Христу, предсказав и рассчитав ту самую звезду [Вифлеемская звезда]. Это событие не только давности двух тысячелетий, оно вне времени. Это празднование того момента, когда бог стал человеком, это событие не связанное со временем", - сказал, начиная службу, священник полевого храма авиабазы, помощник командующего группировки по работе с верующими военнослужащими Владимир Первушин.

Службу посетили 300 сотрудников базы. После нее состоялся концерт, для военнослужащих выступила российская певица Юта, артисты Центрального дома и Центрального академического театра Российской армии.