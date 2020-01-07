Православные Шанхая посетили рождественскую службу в Свято-Никольском храме

ШАНХАЙ, 7 января. /ТАСС/. Рождественское богослужение прошло в понедельник поздним вечером в здании генерального консульства РФ в Шанхае, а во вторник верующие получили возможность посетить утреннюю службу в Свято-Никольском храме. Праздничное богослужение провел настоятель местной православной общины иерей Иоанн, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В расположенный в бывшей французской концессии Свято-Никольский храм с самого утра пришли не только проживающие в Шанхае российские соотечественники. Богослужение посетили также верующие из многих других стран, среди которых были, в частности, граждане Белоруссии, Греции, Германии, Ирландии, Испании, Молдавии, Румынии, Республики Корея, США, Сербии, Узбекистана и Украины.

Это первое богослужение в храме после того, как в конце декабря в его помещении после проведенной реконструкции был открыт книжный магазин. Внутреннее пространство напоминает сейчас "здание внутри здания". Похожие на клетку с разными секциями книжные полки отделены от стен самого храма. Таким образом проектировщики попытались защитить оригинальное строение и его историческую ценность, однако превращение храма в торговую точку вызвало озабоченность среди проживающих в городе соотечественников.

"Православные христиане из более чем 10 стран поучаствовали в праздничном богослужении в помещении генерального консульства РФ, а также в Свято-Никольском храме города Шанхая, что на улице Гаолань. Верующие и просто ценители старины и искусства озаботились внутренним убранством храма, который превращен в книжный магазин и кафе. Благодаря успешному диалогу российских дипломатов, на время богослужения все принадлежности магазина были вынесены из храма, что позволило православным провести празднование в полноценном храме", - сказал в беседе с корр. ТАСС настоятель общины Иоанн.

Свято-Никольский храм был построен на средства выходцев из России в 1934 году по инициативе казачьего генерала Ф. Л. Глебова по проекту архитектора А. И. Ярона. Эта церковь стала первым храмом-памятником Николаю II в истории русского зарубежья. Богослужения в храме местные власти периодически разрешают проводить по праздникам. В остальное время церковь, внесенная в список охраняемых государством исторических зданий, не используется в качестве религиозного объекта.