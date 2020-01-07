Патриарх Кирилл: раскол в православии вызван вмешательством внешнеполитических сил

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Обострение отношений между поместными православными церквями стало результатом беспрецедентного давления, оказанного на них внешними политическими силами. Об этом Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал в рождественском интервью телеканалу "Россия-1" во вторник.

"Православная церковь оказалась в условиях беспрецедентного вмешательства внешних сил, которые к церкви не имеют прямого отношения. Значительное политическое давление оказывается на целый ряд поместных церквей. Все это связано с небезызвестными событиями на Украине, все это связано с попытками локализовать и ввести в семью православных церквей раскольнические группировки на Украине. Если бы все это осуществлялось путем неких консультаций внутри поместных православных церквей, то это не носило бы такого характера, как сейчас, и виной тому, конечно, вмешательство внешнеполитических сил", - сказал предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

По его мнению, в силу различающихся условий существования не у всех поместных церквей хватает сил отстаивать собственную автономию в области принятия решений. "Некоторые церкви напрямую зависят от власти, например, как Церковь Эллады. Священники получают зарплату, они являются чиновниками с точки зрения источника их финансирования. Естественно, у такой церкви ограничены возможности проявлять свою автономию", - считает патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что поражение бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах в 2019 году "является свидетельством того, что украинский православный народ не принял государственное вмешательство в дела церкви, которое господин Порошенко олицетворял". Патриарх выразил надежду, что наметившаяся во время президентства Владимира Зеленского положительная динамика в отношениях церкви и государства сохранится и в плане положения верующих, и в сфере российско-украинских отношений. "Есть непримиримые отношения православной церкви и целого ряда националистически ориентированных организаций, но в общем я должен сказать, что мало-помалу ситуация на Украине меняется к лучшему", - заключил он.

В 2018 году после объединительного собора в Киеве на основе двух неканонических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) - была создана и получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея Православная церковь Украины (ПЦУ). Русская и Украинская православные церкви не признают ее канонической церковью. Признание ПЦУ ранее стало причиной разрыва молитвенного общения РПЦ с Константинопольским патриархатом, патриархом Александрийским Феодором II, а также с архиепископом Афинским и всея Эллады и поддержавшими автокефалию ПЦУ архиереями Элладской и Александрийской православных церквей.