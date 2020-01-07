Главный раввин Москвы раскритиковал литовский законопроект об ответственности за Холокост

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт заявил, что предложенный литовским парламентарием законопроект, в котором говорится, что ни литовский народ, ни литовское правительство не несут ответственность за Холокост, оскорбителен для памяти убитых литовских евреев. Соответствующее заявление Гольдшмидта распространила во вторник его пресс-служба.

28 декабря стало известно, что председатель парламентской комиссии по борьбе за свободу и историческую память Арунас Гумуляускас готовит проект постановления Сейма, в котором предусматривается, что "оккупированное литовское государство и литовский народ не участвовали в истреблении евреев в ходе Второй мировой войны". Политик также заявил, что "отдельные лица имели отношения к Холокосту, но это должен решать только суд".

"Законопроект, предложенный комитетом парламента Литвы, направлен на то, чтобы отрицать участие граждан Литвы в Холокосте. Это прямое оскорбление сотен тысяч литовских евреев, убийствам которых способствовали и к которым подстрекали литовские политические и военные лидеры, а также местное литовское население <…> Переписывание истории ради политической выгоды недопустимо, и мы призываем парламент Литвы немедленно отозвать этот законопроект", - говорится в сообщении.

По мнению Гольдшмидта, правительство Литвы должно признать тот факт, что к уничтожению евреев на территории страны в годы Второй мировой войны были причастны и Временное правительство Литвы, и литовские военизированные батальоны, и местное население.

Начиная с середины прошлого года в Литве наблюдается всплеск антисемитских настроений. Он был вызван демонтажем мемориальной доски участнику антисоветского послевоенного подполья Йонасу Норейке и переименованием улицы имени Казиса Шкирпы. Они оба известны своими антисемитскими взглядами, и, как отмечают в Центре изучения геноцида и резистенции жителей Литвы, это могло способствовать вовлечению части литовцев в преследования евреев во время Холокоста. Так, например, 5 сентября группа лиц без разрешения городских властей установила на здании библиотеки Академии наук в Вильнюсе заново изготовленную доску Норейке, а 15 сентября у здания в Вильнюсе, в котором размещается офис еврейской общины, неизвестные насыпали землей на тротуаре знак свастики. При этом после этих событий президент страны Гитанас Науседа признавал, что трагедия практически уничтоженной во время Холокоста еврейской общины Литвы "произошла не только раскрученной пришлыми силами машиной уничтожения, но и из-за выбора своих же соотечественников".

Всего в Литве перед войной проживало около 220 тыс. евреев. В Вильнюсе евреем был каждый третий житель. В результате Холокоста еврейская община потеряла 90% своих представителей.