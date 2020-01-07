В Калининградской области выставили на аукцион замок Тевтонского ордена

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Победитель аукциона по продаже объекта культурного наследия - замка Тевтонского ордена XIV века - в Калининградской области определится 11 февраля. Об этом сообщается в опубликованной на площадке электронных торгов документации.

По данным местных СМИ, замок Прейсиш-Эйлау расположен в городе Багратионовске. С 2017 года он закрыт из-за аварийного состояния. Летом 2018-го его выставляли на продажу за 9,7 млн рублей, однако желающих приобрести историческое здание не нашлось.

"По итогам независимой экспертизы, начальная цена продажи объекта составляет 6 млн 344 тыс. рублей. Важно отметить, что в связи с тем, что замок является объектом культурного наследия, новый собственник должен будет предусмотреть финансирование и организацию различных видов работ, направленных на обеспечение сохранности объекта", - говорится в сообщении официального портала правительства Калининградской области.

Согласно документации, новый собственник будет обязан отреставрировать замок, обеспечить его охрану, а также следить за состоянием памятника и территории вокруг него в будущем. В 2020 году земли рядом с архитектурным ансамблем предстоит благоустроить. На территории кирхи Прейсиш-Эйлау и озера Лангер появится историко-культурный рекреационный кластер.

Проект предусматривает создание исторической экспозиции под открытым небом и строительство выставочных павильонов для экспозиций современного искусства. Здесь же планируется обустроить спортивную зону, оборудованную под экстремальные виды спорта, и организовать пляж. "В парке могут появиться экотропа и смотровая площадка, посвященная периоду Тевтонского ордена", - отметили в пресс-службе правительства области.

Замок Прейсиш-Эйлау был основан как опорный пункт Тевтонского ордена в XIV веке. Замок не сильно пострадал в годы Второй мировой войны, его жилые помещения эксплуатировались до начала 1960-х годов. С 1961 года их использовали под склады, а позднее специалисты констатировали плохое состояние сооружения, с 2007 года замок включен в список объектов культурного наследия регионального значения. В июне 2016 года в замке произошел пожар, уничтоживший часть кровли, а в конце 2016 года прокуратура потребовала провести ремонт здания.