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Новый год и Рождество - 2020

Собянин поздравил москвичей с Рождеством

Мэр столицы пожелал горожанам крепкого здоровья, мира и большого счастья

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством Христовым и пожелал горожанам крепкого здоровья, мира и большого счастья.

"От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот праздник наполняет наши сердца особой радостью и светом", - написал он во вторник на своей странице во "ВКонтакте".

По словам мэра, в рождественские дни люди дарят любовь и тепло своим близким, помогают нуждающимся в заботе и внимании. Он также рассказал о вере празднующих Рождество в то, что стремление делать добро останется с ними на весь год.

Также на портале правительства Москвы сообщается, что всего за время каникул в Москве пройдет более 270 мероприятий. Москвичей и гостей города ждут на центральных и окружных площадках разнообразные спектакли, концерты, квесты, мастер-классы, лекции и спортивные забеги.

Прошлой зимой на фестивале "Путешествие в Рождество" побывали рекордные 18,6 млн гостей, что позволило ему стать самым масштабным праздником в Европе. Посетить праздничные мероприятия можно в любой день до 12 января.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияНовый год и Рождество - 2020
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