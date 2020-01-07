Собянин поздравил москвичей с Рождеством

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Рождеством Христовым и пожелал горожанам крепкого здоровья, мира и большого счастья.
"От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым! Этот праздник наполняет наши сердца особой радостью и светом", - написал он во вторник на своей странице во "ВКонтакте".
По словам мэра, в рождественские дни люди дарят любовь и тепло своим близким, помогают нуждающимся в заботе и внимании. Он также рассказал о вере празднующих Рождество в то, что стремление делать добро останется с ними на весь год.
Также на портале правительства Москвы сообщается, что всего за время каникул в Москве пройдет более 270 мероприятий. Москвичей и гостей города ждут на центральных и окружных площадках разнообразные спектакли, концерты, квесты, мастер-классы, лекции и спортивные забеги.
Прошлой зимой на фестивале "Путешествие в Рождество" побывали рекордные 18,6 млн гостей, что позволило ему стать самым масштабным праздником в Европе. Посетить праздничные мероприятия можно в любой день до 12 января.