Круизное судно с 1,3 тыс. пассажиров на борту отправилось в тур из города Санья

САНЬЯ /Китай/, 7 января. /ТАСС/. Свыше 1,3 тыс. туристов отправились в романтическое путешествие на большом роскошном круизном судне из курортного города Санья в южной китайской провинции Хайнань. Как сообщает местный информационный ресурс "Наньхайван", путешествие по маршруту Санья - Дананг - бухта Халонг - Санья продлится четыре дня и три ночи.

Cудно Costa neoRomantica покинуло международный круизный порт на острове Феникс в районе города Санья 4 января. Оператором этого популярного тура выступает компания Carnival Corporation & plc. Путешествия по другим маршрутам, которые организует данная компания, включают в себя также посещение пользующихся спросом у туристов мест на Филиппинских островах.

Круизное судно Costa neoRomantica с общим водоизмещением порядка 57 тыс. тонн способно взять на борт до 1,8 тыс. пассажиров.

В последние годы власти Хайнаня приняли ряд мер для продвижения в провинции индустрии круизного туризма. "Мы оптимистично настроены по поводу перспектив развития круизного туризма на Хайнане и надеемся на работу с Санья и Хайнанем для создания еще лучших туристических продуктов, продвижение и диверсификацию системы продаж в круизном туризме, а также продолжение культивирования круизного рынка и культуры на Хайнане", - приводит ресурс слова президента подразделения компании Carnival Corporation & plc в Азии Чэнь Жаньфэна.

Развитие круизного туризма является неотъемлемой частью программы строительства пилотной зоны свободной торговли и свободного порта с китайской спецификой на Хайнане.