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Новый год и Рождество - 2020

Экипаж МКС поздравил с Рождеством патриарха Кирилла и верующих

Патриарх в ответ также поздравил космонавтов с праздником и благословил их

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Космонавты Роскосмоса Александр Скворцов и Олег Скрипочка с борта Международной космической станции (МКС) во вторник поздравили духовенство и паству Русской православной церкви (РПЦ) с Рождеством Христовым во время рождественского телемоста с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в храме Христа Спасителя.

"Сейчас хочется сказать огромное спасибо, что вы нашли время нас поздравить, и в вашем лице позвольте поздравить всех, кто сейчас находится на земле, кто празднует светлый праздник Рождества, хочется пожелать счастья, любви, удачи, всего самого-самого хорошего", - сказал Скворцов. Олег Скрипочка добавил: "Хотелось бы передать поздравление духовенству в вашем лице [патриарха Кирилла] и вашей пастве".

Патриарх также поздравил космонавтов с Рождеством и благословил их. "Хотел бы... благословить вас на ваши труды во славу отечества нашего, во славу науки и на пользу всего рода человеческого. Пусть господь хранит вас на очень непростых космических путях, которые стали частью вашего жизненного пути", - сказал он.

Александр Скворцов рассказал предстоятелю РПЦ о работе с роботами на МКС. "В течение нашей экспедиции было посещение на станции роботов, мы с ними плотно работаем, получаем определенные результаты, сейчас они будут модернизироваться, у нас будут разрабатывать применение робототехники в космосе", - сказал космонавт. "Ну а скафандры - это наша работа непосредственная, маленькие космические корабли для выхода в открытый космос. Они - наши помощники", - добавил он, рассказывая о двух скафандрах, которые можно было увидеть рядом с космонавтами во время телемоста.

Патриарх рассказал о своей несбыточной мечте побывать в космосе. "Я не могу представить себе чувства человека, который выходит в открытый космос, только мечтать об этом возможно. Но есть мечты, которые у человека сбываются, а вот моя мечта побывать в космосе точно уже не сбудется, поэтому с особым чувством я всегда общаюсь с космонавтами и пытаюсь представить себе всю сложность и ответственность такой огромной работы, которую вы совершаете. Поэтому особые чувства всегда возникают, когда видишь людей, находящихся в космосе, особенно в такие праздники, как Пасха и Рождество", - признался глава РПЦ.

Он пожелал экипажу станции крепости душевных и телесных сил, осознания огромной важности их труда во благо науки, во благо отечества и "всего рода человеческого". "Ваша миссия историческая, ответственная, я желаю вам долгих лет жизни, крепости сил. Ну и если будет возможно, чтобы вы имели возможность еще в космос слетать. Каждый из вас уже имеет опыт полетов, но выглядите вы замечательно, это приводит меня к мысли, что космические полеты не очень вредят человеческому здоровью", - заключил патриарх Кирилл.

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