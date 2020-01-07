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Новый год и Рождество - 2020

Рождественские богослужения в храмах Петербурга посетили более 200 тыс. человек

Службу в Спасо-Преображенском соборе посетил Владимир Путин. Президент пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и передал ему в подарок икону Тихвинской Божией Матери с предстоящими святыми
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© Донат Сорокин/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Около 200 тыс. человек посетили в ночь с 6 на 7 января рождественские богослужения в храмах Санкт-Петербурга, в том числе около 2 тыс. человек посетили Спасо-Преображенский собор, где на службе присутствовал президент России Владимир Путин. Об этом ТАСС сообщили в Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви.

"Всего пришло в храмы более 200 тыс. человек. В Спасо-Преображенском было около двух тысяч человек", - сказали в пресс-службе митрополии.

Ночные литургии в честь Рождества Христова проводились во многих храмах Петербурга. Главное богослужение прошло в Казанском кафедральном соборе, его возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Путин посетил Спасо-Преображенский собор в центре города, куда он прибыл около полуночи. Президент присутствовал на службе, пообщался с настоятелем собора Николаем Брындиным и передал ему в подарок икону Тихвинской Божией Матери с предстоящими святыми. В ответ президент получил от настоятеля икону Казанской Божией Матери.

7 января в России отмечается Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников. Вместе с Русской православной церковью Рождество 7 января празднуют Иерусалимская, Польская, Грузинская, Сербская православные церкви, а также афонские монастыри.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСанкт-ПетербургНовый год и Рождество - 2020
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