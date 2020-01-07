Матвиенко поручила ускорить строительство социальных объектов в Кисловодске

КИСЛОВОДСК, 7 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рабочей поездки в Кисловодск (Ставропольский край) поручила ускорить темпы строительства школы и детского сада, передает корреспондент ТАСС.

"Темпы строительства плохие. Сделать железобетонную коробку ума много не надо. Нужно сдать объект до 30 августа, лично приеду и все проверю", - сказала Матвиенко во вторник, осмотрев строительные площадки.

Она отметила, что к этому времени все должно быть благоустроено. Кроме того, Матвиенко поручила главе города Кисловодска Александру Курбатову тщательно контролировать расходование денежных средств при строительстве социальных объектов.

В пресс-службе городской администрации журналистам сообщили, что школа и детский сад по проекту должны быть построены в декабре 2020 года. "Социальные объекты в Кисловодске не строились около 30 лет", - добавили в пресс-службе.