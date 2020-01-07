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Новая система обращения с ТКО

Регулярный вывоз мусора во Владимирской области возобновится с 9 января

По данным пресс-службы администрации региона, регоператор закупил дополнительно 3 тыс. мусорных контейнеров

ТАСС, 7 января. Вывоз мусора новым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) согласно утвержденному графику возобновится в городе Владимире и ряде других населенных пунктов с 9 января. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.

Перебои с вывозом ТКО возникли в конце декабря 2019 года и в первые дни января на территории городов Владимир и Радужный, а также Вязниковского, Гороховецкого, Камешковского, Ковровского, Судогодского и Суздальского районов. 21 декабря администрация региона заключила соглашение с фирмой "Биотехнологии", которая стала оператором по обращению с ТКО на этих территориях. Большая часть компаний, ранее вывозивших мусор, нашли варианты взаимодействия с новым регоператором, но две фирмы, по данным пресс-службы, отказались сотрудничать и вывезли мусорные контейнеры с части площадок.

"В виду волюнтаризма ушедших перевозчиков, а также из-за очень сжатых сроков установки новых контейнеров (двое-трое суток), на некоторых контейнерных площадках образовались мусорные завалы. Но уже с 1 января регоператором был составлен график вывоза <...> Все скопления "навального" мусора будут полностью ликвидированы до конца дня 7 января 2020 года <...> С начала рабочей недели (с 9 января 2020 года) графики вывоза ТКО стабилизируются и войдут в привычный режим для жителей нашего региона", - говорится на сайте администрации области.

В пресс-службе отметили, что регоператор закупил дополнительно 3 тыс. мусорных контейнеров, которые были оперативно установлены в зоне обслуживания. Муниципальные предприятия "Центр управления городскими дорогами" и "Владимирводоканал" помогали "Биотехнологии" вывозить мусор из жилых кварталов. "Со стороны администрации Владимирской области контроль за работой регионального оператора ежедневно осуществляется сотрудниками профильных департаментов, а также государственной жилищной инспекцией и государственной инспекцией административно-технического надзора", - добавили в пресс-службе.

История проблемы

В конце декабря 2018 года администрация Владимирской области сообщила о расторжении соглашения с выбранным по конкурсу единым регоператором "Владэкотехпром" и переносе сроков перехода на новую систему обращения с отходами с 2019 года на 1 января 2020 года. После этого власти приняли решение выбирать отдельного регоператора по каждой из трех зон обслуживания, на которые поделен регион в соответствии с территориальной схемой по обращению с отходами.

27 декабря 2019 года политсовет владимирского регионального отделения партии "Единая Россия" обратился к губернатору Владимиру Сипягину, выразив опасения, что регион может оказаться не готовым к переходу с января 2020 года на новую схему обращения ТКО, из-за того, что у регоператора "Биотехнологии" нет нужного количества техники для вывоза мусора, контейнеров, круглосуточной диспетчерской службы.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию заявил, что ряд регионов, в том числе Владимирская область, не смогут с 1 января 2020 года перейти на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами, и потребовал объяснений от губернаторов этих субъектов. Сипягин 24 декабря сообщил, что область завершила процесс подписания соглашения с региональными операторами и с 1 января 2020 года перейдет на новую схему обращения с отходами.

О реформе обращения с отходами

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. К 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн тонн.

Теги
РоссияВладимирская областьНовая система обращения с ТКО
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