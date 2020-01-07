Аэропорт хайнаньского Боао обслужил около 560 тыс. пассажиров в 2019 году

САНЬЯ, 7 января. /ТАСС/. Пассажиропоток воздушной гавани хайнаньского курорта Боао в 2019 году увеличился в 2019 году на 1,6%, до 559 тыс. пассажиров. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, в настоящее время аэропорт Цюнхай Боао обслуживает рейсы в 64 города, из которых 38 были открыты в 2019 году. В настоящее время воздушная гавань города обслуживает рейсы 11 авиакомпаний, в том числе в Пекин, Шанхай, Ухань, Харбин, Ханчжоу и другие города КНР.

Как сообщила администрация аэропорта, в 2019 году гавань обслужила в общей сложности около 4,3 тыс. рейсов и более 4,7 тыс. тонн грузов.

Аэропорт Цюнхай Боао был открыт в марте 2016 года. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3,2 км, что позволяет воздушной гавани принимать такие самолеты, как Boeing-747 и Airbus A340. Уже к концу 2016 года аэропорт обслуживал рейсы в 26 городов КНР.

Крупнейшие аэропорты Хайнаня

По данным Управления транспорта провинции Хайнань, в настоящее время два крупнейших международный аэропорта Хайнаня - Мэйлань (Хайкоу) и Феникс (Санья) - обслуживают в общей сложности более 500 рейсов, причем около 100 из них осуществляются в зарубежные страны.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Кроме того, на острове идет строительство пилотной зоны свободной торговли. О ее создании председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций.