Мощный снегопад накрыл Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 8 января. /ТАСС/. Обильные осадки прошли в Приморском крае, во Владивостоке средняя высота снежного покрова достигает 9 см, коммунальные службы в авральном режиме расчищают улицы и дороги. Об этом сообщается в среду на сайте администрации города.

"На город накануне, 7 января, обрушился снегопад. Работы по устранению его последствий ведутся в круглосуточном режиме. Днем, 8 января, работы на улицах краевого центра продолжатся. Всего за сутки во Владивостоке выпало 12,9 мм осадков, средняя высота снежного покрова достигает 9 см", - сообщили в администрации Владивостока.

В Госавтоинспекции Владивостока сообщили ТАСС, что резкого увеличения количества ДТП в городе не зафиксировано. "В том числе благодаря тому, что все еще продолжаются новогодние каникулы, автомобилей не дорогах сейчас не так много", - отметили в ведомстве.

Дорожные службы ведут активную работу по уборке снега и на дорогах краевого значения, осадки прошли в Уссурийске, в Анучинском, Хасанском, Надеждинском, Михайловском, Партизанском, Лазовском, Шкотовском, Пограничном, Октябрьском, Ханкайском, Черниговском, Хорольском и Спасском районах. "Задействовано 100 единиц снегоуборочной техники - грейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморья подчеркивают, что на данный момент ситуация на дорогах края находится под контролем, критичных затруднений движения не предвидится", - сообщается на официальном сайте Приморского края.