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Заповедники в Сибири обеспечат зверей в морозы дополнительным кормом

Одним из эффективных способов подкормки копытных животных является создание кормовых полей, которые предварительно засеваются подсолнечником, овсом и горохом

НОВОСИБИРСК, 8 января. /ТАСС/. Заповедники, заказники и национальные парки сибирских регионов развернули работу по подкормке в зимний период диких животных, когда им самим трудно найти пищу. В этом году в одних регионах зима выдалась теплой и малоснежной, в других, напротив, - обилие снега сопровождают сильные морозы, тем не менее кормовые площадки для животных готовят и в тех, и в других, сообщили ТАСС представители крупнейших сибирских заповедников.

Разные погодные условия

Представители ряда сибирских заповедников и национальных парков отмечают, что начало зимы выдалось теплым и малоснежным, - для животных это благоприятные условия. "Благодаря теплой погоде и невысокому снежному покрову основные обитатели заказника, лось и сибирская косуля, стали по-настоящему упитанными. Тем не менее, подкормку копытных планируется производить в течение всей зимы", - поделились планами сотрудники Кирзинского заказника в Новосибирской области.

На территории национального парка "Шушенский бор" на юге Красноярского края, где в отличие от предыдущей, нынешняя зима выдалась снежной, подкармливать крупных копытных, которые нуждаются в большом количестве пищи, считают особенно важным. "Обитающим здесь косулям сложно под слоем снега найти подножный корм, а передвижение затруднено, - ноги увязают в сугробах, это снижает их способность к самостоятельному нахождению пищи", - рассказали в нацпарке.

В то же время на севере Красноярского края в арктических "Заповедниках Таймыра" суровый климат и холода наблюдаются круглый год, что затрудняет и подготовку к зиме. "Смены, вахты на кордонах, и то не всегда получается доставить корма вовремя. Это Арктика, снег до трех метров, морозы. Егеря на кордонах по собственной инициативе то соболька прикормят, то песца, было даже волка", - рассказали в заповеднике.

Обилие снега и морозы до 30 градусов ниже нуля отмечаются и на территории Сайлюгемского национальный парка в горах на юге Республики Алтай. "Суровые погодные условия, которые сейчас мы фиксируем, связаны с тем, что этот район приравнен к условиям крайнего севера, - там высота больше 2 тыс. м над уровнем моря. Подкармливаются в основном горные бараны [аргали, занесены в Красную книгу РФ]. Остальные животные в нашем нацпарке в корме не нуждаются. Если мы, например, говорим о снежном барсе, он сам себе добычу найдет", - сообщили ТАСС в нацпарке.

Аналитическая работа

При заготовке фуража на зиму сотрудники заповедников обычно ориентируются на наихудшие погодные условия зимой, - обилие снега и сильные морозы. В таких условиях пищу достать под снегом животным гораздо сложнее, а холода и ее напряженный поиск требуют больших затрат энергии. Обязательной мерой, которая проводится задолго до наступления холодов, является изучение поведения животных и их предпочтений в плане выбора мест пребывания, способов кормления и видов рациона.

Так, в Прибайкальском национальном парке (Иркутская область) и красноярском нацпарке "Шушенский бор" этим вопросом занимаются специальные инспекторы. "Они ведут наблюдения, фиксируют при помощи фотоловушек следы каких животных есть. Мы анализируем посещаемость кормушек, в каких конкретно местах какие животные лучше едят, на какой корм больше подходят. Объем съеденного корма тоже оцениваем", - рассказала ТАСС Татьяна Десятова, научный сотрудник ФГБУ "Заповедное Прибайкалье", в ведении которого находятся Прибайкальский национальный парк, Байкало-Ленский заповедник, заказники Красный Яр и Тофаларский в Иркутской области.

На основании этих данных для животных в последние осенние месяцы и в начале зимы построили кормушки, заранее заготовили зерно и сено для оленей и косуль. Кроме того, в Приангарье особым рационом обеспечиваются лоси и кабаны. "Для лося делается подрубка осины, чтобы для него была доступна кора. А кабан - он большой любитель подкормки в любое время, и кабаны всегда возле подкормочных площадок находятся", - сказала Десятова.

В новосибирском заказнике Кирзинский, где также водится большое количество диких кабанов, подтверждают, что зверь в сутки может съесть около 3-6 кг зерна, поэтому даже в условиях мягкой зимы постоянно нуждается в добавках.

Еще один эффективный способ подкормки копытных животных, который используют в сибирских заповедниках, - это создание кормовых полей, которые предварительно засеваются подсолнечником, овсом и горохом. "Благодаря таким полям калорийные и питательные растения остаются доступными для животных в условиях многоснежья. Также инспекторы заготавливают и размещают в местах обитания этих животных ветки деревьев", - пояснили ТАСС в нацпарке "Шушенский бор".

Теги
РоссияИркутская областьАлтайский крайКрасноярский край
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