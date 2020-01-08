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Росстандарт рассказал о новых правилах проверки счетчиков

Специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин"
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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения, бумажные свидетельства о поверке будут оформляться по желанию владельца прибора, пишет в среду "Российская газета" со ссылкой на ведомство.

Как пояснили в Росстандарте, специалист после поверки прибора на месте в течение суток должен будет внести данные о результатах работы в реестр ФГИС "Аршин" (ведомственная система с открытым доступом). Владелец счетчика получит доступ к этим данным в разделе системы "Сведения о результатах поверки средств измерений" по заводскому номеру счетчика. Также он сможет ссылаться на запись в реестре, чтобы узнать о дате следующей поверки конкретного прибора.

По мнению Росстандарта, это снизит риск мошенничества, когда гражданам навязывают поверку или замену счетчика под предлогом истечения сроков и требований законодательства, а также поможет бороться с недобросовестными организациями.

"Альтернативное "хождение" бумажных свидетельств порождает фиктивное выполнение метрологических работ и выпуск поддельных документов. Исключить ее позволит только однозначная электронная фиксация поверки и утверждения типов средств измерений", - приводит издание слова руководителя Росстандарта Алексея Абрамова.

Норма о приоритете электронной фиксации результатов поверки вступает в силу в конце сентября 2020 года.

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