СМИ: глава Роскачества рассказал о лучшей российской продукции

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Глава Роскачества Максим Протасов назвал кондитерские изделия, мороженое, мясо и рис самыми качественными российскими товарами, сообщает в среду "Российская Газета" со ссылкой на представителя ведомства.

"У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки", - приводит слова Максима Протасова издание.

По информации газеты, Россия поставляет мясо премиум-класса в Латинскую Америку, а также является конкурентом США на рынке круглого риса.