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СМИ: глава Роскачества рассказал о лучшей российской продукции

В ведомстве заявили, что Россия конкурирует с США на рынке круглого риса
Глава Роскачества Максим Протасов Егор Алеев/ТАСС
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Глава Роскачества Максим Протасов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Глава Роскачества Максим Протасов назвал кондитерские изделия, мороженое, мясо и рис самыми качественными российскими товарами, сообщает в среду "Российская Газета" со ссылкой на представителя ведомства.

"У нас производят очень качественные кондитерские изделия, печенье, мороженое. Отличное растительное масло и продукты из нашего зерна и муки", - приводит слова Максима Протасова издание.

По информации газеты, Россия поставляет мясо премиум-класса в Латинскую Америку, а также является конкурентом США на рынке круглого риса.

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Россия
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