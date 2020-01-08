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В Севастополе планируют открыть выставку о снабжении провизией солдат на Крымской войне

В коллекции музея имеется множество предметов, связанных с бытом защитников Севастополя

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Музей истории Балаклавы в этом году планирует открыть новую выставку, на которой расскажут о том, как снабжались армии России и ее противников в годы Крымской войны. Об этом сообщил ТАСС основатель музея, крымский предприниматель Сергей Гонтарь.

"В новом году мы планируем открыть новую выставку - "Вино со смыслом". Будем рассказывать, как снабжались армии России, Британии, Франции, Османской империи (ее преемница - Турция) и Сардинии (сейчас это Италия), кто их снабжал, что ели и пили в траншеях. Выставку планируем открыть уже весной", - рассказал собеседник.

Он отметил, что в коллекции музея имеется множество предметов, связанных с бытом защитников Севастополя и солдат армий стран-противников России. Например, собраны десятки стеклянных бутылок из-под разных напитков, столовые приборы, элементы амуниции и другое.

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии, обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. В Балаклаве (город в составе Севастополя) располагалась база британской армии.

Осада Севастополя во время Крымской войны, которую принято называть Первой обороной, началась 13 сентября (25 сентября по новому стилю), продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. В 2019 году исполнилось 165 лет с начала Первой обороны Севастополя, в этом году будет 165 лет со дня ее окончания.

Дедушкина коллекция

В музее представлены сотни экспонатов, собранные на 70 кв. м в арендуемом зале, неподалеку от центральной набережной города. Коллекцию Гонтарь собирал 18 лет, но началось все с дедушкиной коллекции старинных вещей. "Дедушка оставил коллекцию - банки, бутылки и другое. Он воевал в Севастополе в годы Великой Отечественной войны, после восстанавливал город, увлекался историей Крымской войны. Один из наших предков, по его словам, участвовал в Первой обороне Севастополя", - рассказал он.

Гонтарь уточнил, что гости в музей приезжают со всего мира, среди них много европейцев, которые бывают из года в год - рекордсмен пока русский программист из Лондона, который посещал экскурсии уже восемь раз. "Музей стал мостом для культурного обмена между жителями всех стран-участниц Крымской войны. У нас есть экспонаты, касающиеся России, осаждавших Севастополь Великобритании, Сардинии и Османской империи, а также Швейцарии, которая буквально на несколько дней опоздала и не вступила в войну", - добавил основатель музея.

Возвращаясь из Крыма после войны, европейцы рассказывали о нем в своих странах и колониях. Так, в разных частях света - от Австралии до Канады - появились 13 городов с именем Балаклава. "Это самое большое количество городов, названных в честь одного города. Европейцы пришли брать Севастополь за две недели, даже без теплых вещей, а просидели в траншеях 11 месяцев - конечно, они его запомнили", - отметил собеседник.

В честь города названы и теплые головные уборы, которые закрывают голову и шею - балаклавы. Их изобрели страдающие от русских холодов британцы: сшивали шарфы или мастерили из рукава свитера. В Музее Истории Балаклавы есть целая коллекция - около 100 головных уборов, военных и гражданских. Есть даже элемент из формы американского спецназа и балаклава Михаэля Шумахера, подписанная самим гонщиком.

Экспонаты привозят из разных стран посетители музея. Например, из Турции передали кольцо офицера-участника Балаклавского сражения. В результате этой битвы британская кавалерия была практически уничтожена, по ошибке атаковав русских артиллеристов в долине между двумя высотами. Местность после этого стали называть Долиной Смерти.

Другие экспонаты 

В том же зале, где расположена выставка, в этом году была оборудована кофейня. Причем решено было делать напитки по старинным рецептам - например, кофе по-французски с несколькими видами сыра и по-турецки на песке. Есть и русский рецепт: кофе с черноморской ламинарией - употреблять ее в пищу предложил академик Николай Пирогов, так как солдаты недополучали полезные вещества, а водоросль богата йодом и другими минералами.

"Ребята выяснили даже, какой чай пил [фельдмаршал британской армии] лорд Реглан под стенами Севастополя. Включим в меню когда-нибудь и подпишем, что такой чай пил Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, первый барон Реглан и видный британский военачальник. Он, кстати, является и кавалером ордена святого Георгия - наивысшей награды Российской империи", - рассказал Гонтарь.

Он добавил, что в дальнейших планах открыть в Крыму музей лаванды, музей русского чая, музеи, посвященные Александру Суворову и Второй обороне Севастополя 1941-1942 годов. В Музее истории Балаклавы планируется также сделать отдел военной крымской моды, чтобы рассказывать об истории через одежду. Есть уже и потенциальные партнеры: шотландская компания готова поставлять кардиганы. Эти кофты также были изобретены во время Крымской войны - в подразделениях лорда Кардигана в сентябре 1854.

Теги
РоссияКрымСевастополь
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