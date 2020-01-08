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В Нигерии освобождены россияне, похищенные в начале января с судна Ambika

В ближайшее время они возвратятся на родину, сообщили в посольстве РФ в Абудже

РАБАТ, 8 января. /ТАСС/. Двое россиян - членов экипажа нефтяного земснаряда Ambika, похищенных в начале января пиратами, освобождены. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду вечером на сайте посольства РФ в Абудже.

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"Российские граждане, похищенные в ночь с 2 на 3 января сего года в дельте реки Нигер с судна Ambika, освобождены. В ближайшее время они возвратятся на родину", - отмечается в тексте.

Как сообщило ранее интернет-издание Sahara Reporters, пираты атаковали у южного побережья Нигерии нефтяной земснаряд, который используется для прокладки подводных трубопроводов, захватив в заложники трех членов экипажа - двоих россиян и одного индуса.

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