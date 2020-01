Принц Гарри и Меган Маркл сложат с себя полномочия старших членов королевской семьи

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Британский принц Гарри и его супруга, американская актриса Меган Маркл, сообщили о намерении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи и добиться финансовой независимости от монаршего дома Соединенного Королевства. Об этом герцог и герцогиня Сассекские сообщили в среду в своем аккаунте в Instagram.

"После долгих месяцев размышлений и внутренних дискуссий мы решили в этом году осуществить изменение, начав играть новую прогрессивную роль в этом учреждении. Мы намерены перестать исполнять обязанности "старших" членов королевской семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Ее Величество Королеву", - отмечается в заявлении.

Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и Меган Маркл, которые вместе с восьмимесячным сыном провели все рождественские и новогодние каникулы в Канаде, сообщили, что намерены в будущем жить поровну в Соединенном Королевстве и в Северной Америке. "Это географическое равновесие позволит нам воспитать нашего сына с благодарностью за королевскую традицию, в которой он родился, а также предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на следующей главе, включая запуск нашей новой благотворительной организации", - сообщили они. О том, чем именно займется их организация, не уточняется.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и его супруга чувствуют большое давление британских СМИ, которые, по мнению герцога и герцогини Сассекских, проявляют слишком большое внимание к их жизни. В октябре стало известно о том, что принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты. За несколько дней до этого Меган Маркл подала в суд на британский таблоид The Mail on Sunday, опубликовавший личное письмо, которое она отправила своему отцу. Герцогиня Сассекская обвиняет газету в недобросовестном использовании личной информации и нарушении британского закона об авторском праве.