В Канаде разыграли крупнейший в истории страны джекпот

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Крупнейший джекпот национальной лотереи Lotto Max в размере 70 млн канадских долларов ($53,7 млн) разыгран в Канаде. Об этом сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 3, 8, 12, 14, 17, 18 и 29. Бонус-число - 11", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что счастливый билет был продан в городе Брамптон (провинция Онтарио). Также были разыграны шесть так называемых утешительных призов в размере 1 млн канадских долларов ($770 тыс.) каждый. Пока установлено, что часть из них продана также в Онтарио.

Согласно правилам национальных лотерей, для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя должно стать достоянием общественности.

В октябре прошлого года в Lotto Max был разыгран джекпот в размере 65 млн канадских долларов (на тот момент $49 млн). В 2015-2019 годах в Канаде в эту же лотерею были зафиксированы джекпоты в размере 60 млн канадских долларов. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.