Заявление на участие в ЕГЭ в 2020 году можно подать до 1 февраля

МОКВА, 9 января. /ТАСС/. Одиннадцатиклассники и выпускники прошлых лет могут подать заявление на участие в Едином государственном экзамене в 2020 году до 1 февраля включительно, сообщила в четверг пресс-служба Рособрнадзора.

"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напоминает, что заявления на участие в ЕГЭ-2020 можно подать до 1 февраля включительно. ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября). Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на Официальном информационном портале ЕГЭ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выпускники прошлых лет сдают экзамен в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года - в основные сроки. А выпускники, у которых совпали сроки проведения экзаменов по отдельным учебным предметам, могут также сдать их в резервные дни.

В заявлении на участие в ЕГЭ нужно перечислить предметы, которые участник хочет сдавать. Число предметов не ограничено. Экзамены по русскому языку и математике являются обязательными для выпускников текущего года. Их успешная сдача необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

"Выпускники текущего года могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет, имеющие аттестат, могут зарегистрироваться на участие в ЕГЭ по математике только профильного уровня", - добавили в ведомстве. Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и необходимы тем, кто желает продолжить обучение в вузе.

Изменить выбранные сроки участия в ЕГЭ можно только при наличии уважительных причин.