Проект реконструкции полигона в Комсомольске-на-Амуре прошел госэкспертизу

Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают

Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

"Администрацией города проведена разработка проекта реконструкции полигона. На него получено положительное заключение государственной экспертизы. Проведена также экологическая экспертиза и экспертиза сметной стоимости. Реконструкция полигона предусматривает использование двух дополнительных участков земли общей площадью 34,8 га", - говорится в сообщении.

Единственный мусорный полигон Комсомольска-на-Амуре расположен в районе поселка Старт. Полигон занимает земельный участок площадью 31,5 га, его проектная мощность составляет 10 млн кубометров отходов. Сейчас на полигоне размещено уже более 12 млн кубометров.

"В связи с этим полигон нуждается в реконструкции. В результате реализации проекта его мощность увеличится примерно на 12 млн кубометров", - уточнили ТАСС в пресс-службе городской администрации. Сейчас полигон продолжают эксплуатировать, город получил от Минприроды РФ временный сертификат на его использование до 2023 года в рамках мусорной реформы. Работы по реконструкции полигона потребуют 1,22 млрд рублей. Сейчас муниципалитет и правительство края изыскивают необходимые средства.

"Кроме этого, за счет средств краевого бюджета планируется изготовление проектно-сметной документации на возведение в районе мусорного полигона сортировочного комплекса. Сейчас ведется подготовка технической документации", - говорится в сообщении.

О мусорной реформе

Реформа обращения с ТКО началась в России 1 января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Хабаровский край начнет переход на новую систему в первые месяцы этого года. В регионе уже утверждена территориальная схема обращения с мусором, но возникли сложности с выбором оператора, которые, как ранее подчеркивали власти региона, не повлияли на общий ход реформирования системы обращения с мусором. В крае пока выбран один оператор, который должен начать работу в Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе. Ожидается, что параллельно будут выбраны еще три фирмы, а остальные территории возьмет на себя краевая компания, которую создадут в первом квартале 2020 года.