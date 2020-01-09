{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Twitter появится возможность ограничивать комментарии

Новую функцию, предполагающую разные уровни доступа к беседе, будут тестировать в начале этого года

Twitter позволит пользователям ограничить комментарии к их записям. Как сообщили в компании, новую функцию будут тестировать в начале этого года.

"Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности при общении в Twitter, предоставив им больше контроля за беседой. Мы будем экспериментировать с различными вариантами ответа на твиты в начале 2020 года", - говорится в заявлении Twitter.

Директор по управлению продуктами Twitter Сюзанн Си на конференции в Лас-Вегасе уточнила, что речь идет о разных уровнях доступа  - Global, Group, Panel и Statement, сообщает The Verge. В первом варианте комментарии смогут оставлять все пользователи, вариант Group позволит отвечать участникам группы, Panel предусматривает комментарии от избранных пользователей, а при выборе Statement возможность комментировать твит будет закрыта.

Теги
США
Реклама на ТАСС
Льготная ипотека для ДФО будет доступна во всех банках-участниках программы с февраля
За счет программы предполагается выдать порядка 147 тыс. кредитов на общую сумму до 450 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС