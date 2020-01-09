В Twitter появится возможность ограничивать комментарии

Twitter позволит пользователям ограничить комментарии к их записям. Как сообщили в компании, новую функцию будут тестировать в начале этого года.
"Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности при общении в Twitter, предоставив им больше контроля за беседой. Мы будем экспериментировать с различными вариантами ответа на твиты в начале 2020 года", - говорится в заявлении Twitter.
We want to help people feel safe participating in the conversation on Twitter by giving them more control over the conversations they start. We’ll be experimenting with different options for who can reply to Tweets in early 2020. https://t.co/SLlgboiPQu— Twitter Comms (@TwitterComms) 8 января 2020 г.
Директор по управлению продуктами Twitter Сюзанн Си на конференции в Лас-Вегасе уточнила, что речь идет о разных уровнях доступа - Global, Group, Panel и Statement, сообщает The Verge. В первом варианте комментарии смогут оставлять все пользователи, вариант Group позволит отвечать участникам группы, Panel предусматривает комментарии от избранных пользователей, а при выборе Statement возможность комментировать твит будет закрыта.