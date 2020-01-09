В Twitter появится возможность ограничивать комментарии

Twitter позволит пользователям ограничить комментарии к их записям. Как сообщили в компании, новую функцию будут тестировать в начале этого года.

"Мы хотим помочь людям чувствовать себя в безопасности при общении в Twitter, предоставив им больше контроля за беседой. Мы будем экспериментировать с различными вариантами ответа на твиты в начале 2020 года", - говорится в заявлении Twitter.