В Facebook и Instagram появится возможность регулировать количество политической рекламы

ТАСС, 9 января. Американская компания Facebook предоставит пользователям одноименной социальной сети, а также принадлежащей ей соцсети Instagram возможность регулировать количество политической рекламы, отображаемой в их лентах новостей. Об этом говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе Facebook.

"Мы часто слышим от пользователей Facebook и Instagram просьбу видеть меньше политической и социальной рекламы. В связи с этим мы планируем добавить новую функцию", - отмечается в заявлении компании. Facebook намерена внедрить соответствующую опцию к лету 2020 года. Как подчеркнуло агентство Bloomberg, компания пошла на такой шаг ввиду приближающихся президентских выборов в США, которые пройдут 3 ноября.

Ранее глава и основатель Facebook Марк Цукерберг высказался за сохранение на платформе одноименной соцсети возможности размещать политическую рекламу. По его мнению, "политическая реклама являет собой важный элемент огласки, особенно для региональных политиков, перспективных кандидатов [на политические посты], правозащитных организаций, которым в СМИ уделено не так много внимания".

"Запрет на политическую рекламу в конечном счете был бы на руку тем, кого активно поддерживают в средствах массовой информации", - указал Цукерберг.

В свою очередь руководство компании Twitter, владеющей одноименным сервисом микроблогов, решило запретить на своей платформе размещение рекламных публикаций политического характера. "Мы приняли решение прекратить всю политическую рекламу в Twitter по всему миру", - заявил гендиректор Twitter Джек Дорси. По его словам, решение людей о поддержке того или иного политического деятеля или партии не должно быть навязано проплаченной рекламой.

В США в последние месяцы в центре внимания оказались вопросы, которые касаются сбора и хранения личных данных пользователей работающими в интернете компаниями. Одним из поводов для этого стал скандал, в центре которого оказалась Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что британской компании Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью оказания влияния на их выбор.