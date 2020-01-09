Роспотребнадзор усилил контроль на российско-китайской границе в связи с пневмонией в КНР

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор в связи с увеличением случаев заболевания пневмонией в Китае усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российскую границу. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.

"В связи с предстоящим празднованием Китайского Нового года 25 января 2020 года и сопровождающими его выходными днями 24-30 января, ожидается увеличение количества внутренних и международных поездок в КНР. В целях недопущения распространения случаев заболеваний в Российской Федерации в настоящее время Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в приграничных территориях. <…> Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что, по данным китайских СМИ, ссылающихся на администрацию города Ухань провинции Хубэй, на 9 января зарегистрировано 59 случаев заболевания пневмонией. Кроме того, у 15 из них определен новый вид коронавируса. Отмечается, что многие случаи заболевания связаны с городским рынком морепродуктов, который в настоящее время закрыт.

"Все пострадавшие изолированы, получают необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, семь заболевших находятся в тяжелом состоянии, летальных исходов не зафиксировано. Контактные лица находятся под наблюдением", - добавили в пресс-службе.