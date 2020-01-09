{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Роспотребнадзор усилил контроль на российско-китайской границе в связи с пневмонией в КНР

В ведомстве напомнили, что во время Китайского Нового года ожидается увеличение внутренних и международных поездок в КНР

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор в связи с увеличением случаев заболевания пневмонией в Китае усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через российскую границу. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ведомства.

На эту тему

"В связи с предстоящим празднованием Китайского Нового года 25 января 2020 года и сопровождающими его выходными днями 24-30 января, ожидается увеличение количества внутренних и международных поездок в КНР. В целях недопущения распространения случаев заболеваний в Российской Федерации в настоящее время Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу в приграничных территориях. <…> Роспотребнадзор просит учитывать данную информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточняют, что, по данным китайских СМИ, ссылающихся на администрацию города Ухань провинции Хубэй, на 9 января зарегистрировано 59 случаев заболевания пневмонией. Кроме того, у 15 из них определен новый вид коронавируса. Отмечается, что многие случаи заболевания связаны с городским рынком морепродуктов, который в настоящее время закрыт.

"Все пострадавшие изолированы, получают необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой и средней степени тяжести, семь заболевших находятся в тяжелом состоянии, летальных исходов не зафиксировано. Контактные лица находятся под наблюдением", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияКитай
Реклама на ТАСС
Новогоднее обращение президента смотрели 44% телезрителей
Рейтинг трансляции на Первом канале составил 15,3%, на "России-1" - 10,3%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС