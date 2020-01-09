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Протесты в Абхазии
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В посольстве РФ в Абхазии заявили, что угрозы для российских туристов нет

При этом диппредставительство советует россиянам избегать места протестов в Сухуме

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Посольство России в Республике Абхазия следит за развитием ситуации в стране, в столице которой в четверг проходит митинг. Российским туристам ничего не угрожает, сообщили ТАСС в посольстве.

"В настоящее время хоть и ситуация складывается не очень стабильно, [посольство] больше в режиме наблюдения, посмотрим, как будут развиваться события", - рассказал собеседник ТАСС, подчеркнув, что происходящее является развитием политических событий в Абхазии после второго тура выборов президента республики.

Собеседник агентства отметил, что угрозы для находящихся в Абхазии российских туристов нет. "Какой-либо опасности для наших туристов нет", - уточнили в посольстве.

При этом посольство советует россиянам избегать места протестов в Сухуме, в целом ситуация в городе остается стабильной.

"Обстановка в столице, за исключением центра города, остается в целом стабильной. Россиянам, находящимся в Сухуме, рекомендуется избегать места протестов", - говорится в сообщении посольства на странице в Facebook.

В четверг в Сухуме должна была пройти акция оппозиции, которая не согласна с результатами выборов президента Абхазии, состоявшихся в сентябре 2019 года. Ее участники изначально планировали собраться возле здания суда, где в четверг Верховный суд Абхазии возобновил рассмотрение иска оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квицинии от партии "Амцахара" ("Родовые огни") на решение суда первой инстанции, признавшего действительными итоги выборов главы республики.

Однако позже митингующие перешли к зданию администрации президента, к которым присоединились другие жители республики. Представители оппозиции заявляют, что не являются организаторами второй акции.

Организатор митинга у здания администрации президента Ахра Авидзба сообщил, что акция связана с тем, что один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу об убийстве в ноябре 2019 года трех человек якобы является сотрудником охраны президента Абхазии.

Теги
РоссияПротесты в Абхазии
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