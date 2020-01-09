Более 500 детей из России и других стран участвовали в Неделе детской моды на Хайнане

САНЬЯ /Китай/, 9 января. /ТАСС/. Более 500 детей из Китая, России и других стран приняли участие в финале 2-й Международной недели детской моды в китайском курортном городе Санья, сообщил ТАСС Константин Радюк, генеральный директор компании SemProGroup Hainan, выступающей организатором конкурса.

"Накануне мероприятия оргкомитет организовал для финалистов дополнительные модельные курсы от наставников-профессионалов и провел масштабную культурно-развлекательную программу. Помимо участников из России и Китая в финал также прошли конкурсанты из Белоруссии, Казахстана, Украины, США, Германии, Либерии, Великобритании, Республики Корея, Индонезии, Франции, Монголии, а также других стран и регионов мира", - сказал Радюк.

Главной частью шоу стала демонстрация модных тропических нарядов под девизами "Санья - любовь моя" и "Санья - тропическая сказка", причем родители многих конкурсантов приняли участие в ней наравне со своими детьми. Жюри, почетным председателем которого стал российский модельер Вячеслав Зайцев, решило наградить по итогам конкурса более 30 юных моделей и дизайнеров.

Как отметил Радюк, в отборочных турах Недели моды приняли участие около 5 тыс. человек. Россию в финале представляли Ева Навдужас из Тюмени, Екатерина Романова из Новосибирска, Ксения Ковалева из Екатеринбурга, Вероника Сафонова из Омска и Сергей Летовальцев из Москвы. В Китае отборочные туры прошли не только на Хайнане, но и в других регионах: в провинциях Гуандун, Сычуань, Шаньдун, Хэнань и Хэбэй, а также в Пекине.

Первая Международная неделя детской моды прошла в августе 2018 года и собрала участников из восьми стран: Белоруссии, Великобритании, Казахстана, Китая, России, США, Украины и Филиппин.