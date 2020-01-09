{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Крушение Boeing-737 в Тегеране

Совет муфтиев России соболезнует Украине и Ирану в связи с авиакатастрофой Boeing-737

Жертвами крушения стали 167 пассажиров и девять членов экипажа

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин направил соболезнования в адрес президента Украины Владимира Зеленского и президента Ирана Хасана Роухани в связи с произошедшей накануне невдалеке от Тегерана авиакатастрофой. Об этом сообщает в четверг сайт СМР.

"Мы скорбим о людях, чья жизнь трагически оборвалась и молим Всевышнего Аллаха о том, чтобы он был милостив к душам своих созданий. Мы молимся о том, чтобы Всевышний даровал душевных сил и терпения пережить эту трагедию семьям и близким погибших", - цитируется муфтий.

8 января в Иране разбился Boeing-737 "Международных линий Украины" (МАУ). На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Самолет совершал рейс из Тегерана в Киев. Он упал вскоре после взлета возле аэропорта Имама Хомейни.

Теги
УкраинаИранРоссияКрушение Boeing-737 в Тегеране
Реклама на ТАСС
Подготовка к 75-летию Победы
Военно-патриотический лагерь для детей из Якутии откроют рядом со Ржевским мемориалом
Дети будут участвовать в работе поисковых отрядов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС