Совет муфтиев России соболезнует Украине и Ирану в связи с авиакатастрофой Boeing-737

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин направил соболезнования в адрес президента Украины Владимира Зеленского и президента Ирана Хасана Роухани в связи с произошедшей накануне невдалеке от Тегерана авиакатастрофой. Об этом сообщает в четверг сайт СМР.

"Мы скорбим о людях, чья жизнь трагически оборвалась и молим Всевышнего Аллаха о том, чтобы он был милостив к душам своих созданий. Мы молимся о том, чтобы Всевышний даровал душевных сил и терпения пережить эту трагедию семьям и близким погибших", - цитируется муфтий.

8 января в Иране разбился Boeing-737 "Международных линий Украины" (МАУ). На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Самолет совершал рейс из Тегерана в Киев. Он упал вскоре после взлета возле аэропорта Имама Хомейни.