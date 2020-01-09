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Минюст намерен уточнить основания для разрешения вступать в брак до 18 лет

Изменения в Семейный кодекс министерство должно разработать до декабря 2020 года
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Минюст России при подготовке изменений в статью Семейного кодекса РФ о брачном возрасте намерен уточнить основания, при которых можно вступать в брак до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста в ответ на запрос ТАСС.

В опубликованном плане законопроектной деятельности правительства РФ на 2020 год Минюсту поручено до декабря разработать изменения в статью 13 Семейного кодекса и в закон "Об актах гражданского состояния" в части корректировки брачного возраста.

В будущем законопроекте, уточнили в Минюсте, "планируется уточнить основания, позволяющие лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак". В Минюсте добавили, что законопроект только будет разработан, и пообещали опубликовать его на портале проектов нормативных правовых актов.

Семейный кодекс РФ устанавливает брачный возраст с 18 лет. Но при наличии "уважительных причин" органы местного самоуправления вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим 16 лет. Кроме того, региональные законодатели могут устанавливать условия, при которых может быть разрешено вступление в брак до достижения 16 лет "в виде исключения с учетом особых обстоятельств". При этом кодекс не прописывает, что считать "уважительными причинами" или "особыми обстоятельствами". Обычно законы субъектов РФ допускают возможность более раннего вступления в брак в случае беременности или рождения ребенка. В комментариях юристов в интернете говорится, что уважительными причинами могут считаться в том числе призыв будущего супруга на срочную военную службу, предстоящий отъезд в длительную командировку или длительное нахождение фактически в брачных отношениях. Под "особыми обстоятельствами" юристы называют беременность или рождение ребенка или угрозу жизни одному из родителей, например из-за смертельного заболевания.

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