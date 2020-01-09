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Субсидии на создание центров для одаренных детей за три года получат 45 субъектов России

Руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева назвала задачей раннее выявление талантливых детей в области науки, искусства и спорта

СОЧИ, 9 января. /ТАСС/. Субсидии из федерального бюджета России на создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи планируется выделить 45 субъектам в ближайшие три года. Сообщение об этом появилось в четверг на официальном сайте образовательного центра "Сириус".

В 2018 году, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, принят проект федерального масштаба "Успех каждого ребенка". Он предполагает создание к 2024 году в 85 субъектах России региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, реализующих программы с учетом опыта фонда "Талант и успех". В 2019 году субсидии из федерального бюджета РФ на создание подобных центров были предоставлены 16 субъектам РФ: Амурской, Воронежской, Московской, Курской, Нижегородской, Волгоградской, Вологодской, Кемеровской, Орловской областям. А также Республике Мордовия, Адыгея, Коми, Башкортостану, Чувашской, Кабардино-Балкарской и Удмуртской республикам.

"Предполагается, что в 2020 году субсидии получат еще 11 субъектов, в 2021 году - 17 субъектов, в 2022 году - 17 субъектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что образовательный фонд "Талант и успех" подписал соглашения о сотрудничестве, предполагающие создание региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с 56 субъектами Российской Федерации. В 2019 году было подписано 19 соглашений, в рамках которых педагоги из регионов регулярно проходят повышение квалификации и стажировки в рамках интенсивных профильных программ в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

В настоящее время в 48 субъектах России уже созданы региональные центры или определены организации, которые выполняют их функции. В 21 региональном центре программы реализуются по всем трем основным направлениям: "Наука", "Спорт" и "Искусство".

"Наша задача - как можно раньше выявлять талантливых детей в области науки, искусства и спорта. Помогать им реализовать свой потенциал, показывать, какие есть возможности в регионе и стране, какие проекты сейчас ведутся и как каждому применить свои способности. Это поможет в достижении принципиальных результатов в области социально-экономического развития России", - приводятся в сообщении слова руководителя фонда "Талант и успех" Елены Шмелевой.

Центр "Сириус"

Центр "Сириус" в Сочи был создан образовательным фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента России. Фонд учрежден 24 декабря 2014 года выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

Теги
РоссияКраснодарский край
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