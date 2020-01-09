{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Карелии обратятся в прокуратуру из-за плохой обработки дорог и дворов от гололеда

В период новогодних праздников к травматологам в Петрозаводске обратились 660 человек

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 января. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение подготовить обращение в прокуратуру республики для проверки деятельности управляющих компаний, отвечающих за содержание дворов. В новогодние праздники из-за гололеда и плохой обработки дорог в Петрозаводске к травматологам обратились 660 человек, сообщил в четверг на своей странице "ВКонтакте" руководитель региона.

"В связи с большим числом обращений по поводу нечищеных и непосыпанных дворов дал поручение проанализировать данные о полученных при падениях травмах и направить материалы в прокуратуру, чтобы правоохранительные органы дали правовую оценку действий или бездействия управляющих компаний, которые должны были предпринять все необходимые меры по устранению наледи", - говорится в сообщении.

С 31 декабря по 8 января в связи с травмами в Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска госпитализировали 50 человек, помощь нейрохирурга понадобилась 225 пациенту, 31 из них ее оказали в условиях стационара. Из-за роста травматизма в Петрозаводске министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поручил возобновить работу в праздничные дни рентген-кабинетам и травматологам при поликлиниках, чтобы снизить нагрузку на городскую больницу, к которой относится и петрозаводский травмпункт. Часть потока травмированных в Петрозаводске начала принимать республиканская больница им. Баранова.

Образовавшийся гололед затруднил движение транспорта в нескольких населенных пунктах. Жалобы на необработанные дороги периодически появлялись в социальных сетях. По сообщениям местных СМИ, в Рождество в деревне Вокнаволок на севере Карелии из-за гололеда некоторые водители не смогли взобраться на своих машинах в гору, а жительница деревни Крошнозеро Пряжинского района разместила в социальных сетях видео, в котором рассказала, что отправилась на работу в среду на коньках.

"Если нареканий по поводу состояния региональных, федеральных трасс, а также центральных магистралей практически не было, то дворовые территории зачастую были похожи на каток. Были вопросы и к муниципальным дорогам. Как результат - всплеск обращений в медицинские учреждения республики по поводу травм, полученных при падении", - отметил у себя на странице глава региона.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
Реклама на ТАСС
Новая система обращения с ТКО
Во Владимирской области возобновили регулярный вывоз мусора после перебоя
В пресс-службе администрации региона сообщили, что при возникновении проблем с вывозом ТКО жителям необходимо обратиться к регоператору
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС