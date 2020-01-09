Власти Карелии обратятся в прокуратуру из-за плохой обработки дорог и дворов от гололеда

ПЕТРОЗАВОДСК, 9 января. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение подготовить обращение в прокуратуру республики для проверки деятельности управляющих компаний, отвечающих за содержание дворов. В новогодние праздники из-за гололеда и плохой обработки дорог в Петрозаводске к травматологам обратились 660 человек, сообщил в четверг на своей странице "ВКонтакте" руководитель региона.

"В связи с большим числом обращений по поводу нечищеных и непосыпанных дворов дал поручение проанализировать данные о полученных при падениях травмах и направить материалы в прокуратуру, чтобы правоохранительные органы дали правовую оценку действий или бездействия управляющих компаний, которые должны были предпринять все необходимые меры по устранению наледи", - говорится в сообщении.

С 31 декабря по 8 января в связи с травмами в Больницу скорой медицинской помощи Петрозаводска госпитализировали 50 человек, помощь нейрохирурга понадобилась 225 пациенту, 31 из них ее оказали в условиях стационара. Из-за роста травматизма в Петрозаводске министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков поручил возобновить работу в праздничные дни рентген-кабинетам и травматологам при поликлиниках, чтобы снизить нагрузку на городскую больницу, к которой относится и петрозаводский травмпункт. Часть потока травмированных в Петрозаводске начала принимать республиканская больница им. Баранова.

Образовавшийся гололед затруднил движение транспорта в нескольких населенных пунктах. Жалобы на необработанные дороги периодически появлялись в социальных сетях. По сообщениям местных СМИ, в Рождество в деревне Вокнаволок на севере Карелии из-за гололеда некоторые водители не смогли взобраться на своих машинах в гору, а жительница деревни Крошнозеро Пряжинского района разместила в социальных сетях видео, в котором рассказала, что отправилась на работу в среду на коньках.

"Если нареканий по поводу состояния региональных, федеральных трасс, а также центральных магистралей практически не было, то дворовые территории зачастую были похожи на каток. Были вопросы и к муниципальным дорогам. Как результат - всплеск обращений в медицинские учреждения республики по поводу травм, полученных при падении", - отметил у себя на странице глава региона.