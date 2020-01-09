Во Владимирской области возобновили регулярный вывоз мусора после перебоя

ТАСС, 9 января. Новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Биотехнологии" возобновил работу на регулярной основе после перебоя, возникшего в первые дни 2020 года из-за нехватки техники и мусорных контейнеров. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.

В первые дни января 2020 года отходы из городов Владимир и Радужный, а также Вязниковского, Гороховецкого, Камешковского, Ковровского, Судогодского и Суздальского районов региональному оператору помогали вывозить муниципальные предприятия. Согласно утвержденному графику, регулярный вывоз ТКО должен начаться 9 января.

"Регоператор работает. Когда компании, работавшие до выбора регионального оператора - "Спецтранс" и УНР-17, досрочно прекратили свои полномочия, органы местного самоуправления оказали содействие. Сейчас региональный оператор справляется собственными силами. При возникновении проблем с вывозом ТКО жителям необходимо обратиться к регоператору", - сказала представитель пресс-службы администрации Владимирской области.

Днем в четверг издание "Владимирские новости" сообщило, что в регионе приостановлен раздельный сбор ТКО. В пресс-службе администрации региона уточнили, что раздельного сбора отходов в том понимании, которое предусмотрено федеральным законодательством, в регионе не было. Компания по вывозу твердых коммунальных отходов, работавшая до выбора регионального оператора, установила контейнеры для сбора вторсырья, но это не является раздельным сбором. "Региональный оператор обязан по закону ввести раздельный сбор, поэтому будет это делать", - сказала собеседница агентства, не уточнив сроки.

История проблемы

В конце декабря 2018 года администрация Владимирской области сообщила о расторжении соглашения с выбранным по конкурсу единым регоператором "Владэкотехпром" и переносе сроков перехода на новую систему обращения с отходами с 2019 года на 1 января 2020 года. После этого власти приняли решение выбирать отдельного регоператора по каждой из трех зон обслуживания, на которые поделен регион в соответствии с территориальной схемой по обращению с отходами.

27 декабря 2019 года политсовет владимирского регионального отделения партии "Единая Россия" обратился к губернатору Владимиру Сипягину, выразив опасения, что регион может оказаться неготовым к переходу с января 2020 года на новую схему обращения ТКО из-за того, что у регоператора "Биотехнологии" нет нужного количества техники для вывоза мусора, контейнеров, круглосуточной диспетчерской службы.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по нацпроектам и стратегическому развитию заявил, что ряд регионов, в том числе Владимирская область, не смогут с 1 января 2020 года перейти на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами, и потребовал объяснений от губернаторов этих субъектов. Сипягин 24 декабря сообщил, что область завершила процесс подписания соглашения с региональными операторами и с 1 января 2020 года перейдет на новую схему обращения с отходами.

О реформе обращения с отходами

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году. К 2024 году в эксплуатацию будут введены новые предприятия по обработке отходов совокупной мощностью 37,1 млн тонн.