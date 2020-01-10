Десятки жилых домов восстановлены в разрушенном боевиками сирийском городе Алеппо

АЛЕППО /Сирия/, 10 января. /ТАСС/. Десятки жилых домов восстановлены городе Алеппо, разрушенном в результате массированных обстрелов со стороны террористических группировок, сообщили журналистам представители властей крупнейшего города в Сирии, являющегося центром одноименной провинции.

Строительство идет в районе Тишрин, где до войны насчитывалось более 1 тыс. домов. "Мы начали с установки бетономешалки. До нас здесь было просто заминированное поле. Потом мы построили ангары для хранения песка и щебня. Наша задача - дать людям работу и вернуть тех, кто сбежал из страны", - рассказал журналистам заместитель директора асфальтобетонного завода в Алеппо Монзер Джобас.

Как добавил инженер предприятия Низар Каторджи, на предприятии налажен строгий контроль качества стройматериалов . "Из-за войны в Сирии производство асфальта и бетона почти полностью остановилось. Мы стараемся делать даже лучше, чем до войны. У нас самое современное оборудование", - пояснил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Город Алеппо удалось освободить в 2016 году. Он сильно пострадал в ходе военных действий, многие здания, достопримечательности были разрушены или повреждены. Алеппо был промышленной столицей Сирии, но и-за конфликта большинство его предприятий перестали работать.