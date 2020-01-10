{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Десятки жилых домов восстановлены в разрушенном боевиками сирийском городе Алеппо

Строительство идет в районе Тишрин, где до войны насчитывалось более 1 тыс. домов

АЛЕППО /Сирия/, 10 января. /ТАСС/. Десятки жилых домов восстановлены городе Алеппо, разрушенном в результате массированных обстрелов со стороны террористических группировок, сообщили журналистам представители властей крупнейшего города в Сирии, являющегося центром одноименной провинции.

Строительство идет в районе Тишрин, где до войны насчитывалось более 1 тыс. домов. "Мы начали с установки бетономешалки. До нас здесь было просто заминированное поле. Потом мы построили ангары для хранения песка и щебня. Наша задача - дать людям работу и вернуть тех, кто сбежал из страны", - рассказал журналистам заместитель директора асфальтобетонного завода в Алеппо Монзер Джобас.

Как добавил инженер предприятия Низар Каторджи, на предприятии налажен строгий контроль качества стройматериалов . "Из-за войны в Сирии производство асфальта и бетона почти полностью остановилось. Мы стараемся делать даже лучше, чем до войны. У нас самое современное оборудование", - пояснил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Город Алеппо удалось освободить в 2016 году. Он сильно пострадал в ходе военных действий, многие здания, достопримечательности были разрушены или повреждены. Алеппо был промышленной столицей Сирии, но и-за конфликта большинство его предприятий перестали работать.

Теги
СирияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Причиной госпитализации людей в Бразилии стало отравление пивом
В рамках расследования инцидента правоохранители провели следственные действия на пивоварне Backer, изготавливающей напиток
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС