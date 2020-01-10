Минпросвещения запустило единый портал дополнительного профобразования для педагогов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ запустило онлайн-платформу дополнительного профессионального образования для педагогов. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщили в пресс-службе ведомства.

О планах по созданию такого ресурса ранее в интервью изданию "Вестник образования" сообщала министр просвещения Ольга Васильева. Она отмечала, что платформа заработает 10 января и объединит набор сервисов, которые будут обеспечивать "навигацию и поддержку педагогических работников и организаций дополнительного образования (ДПО)".

Как уточнили в пресс-службе Минпросвещения, единый федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования позволит размещать информацию как для педагогических работников, так и для авторов и разработчиков программ ДПО, экспертов, преподавателей, администраций учреждений ДПО.

"Портал содержит модули методической, организационной, нормативно-правовой и новостной информации", - добавили в ведомстве. Так, на сайте будет размещен федеральный реестр программ допобразования, где будут собраны рекомендованные к обучению курсы, а также каталог лучших электронных образовательных программ и ресурсов, которые смогут использовать центры дополнительной профподготовки учителей.

В 2019 году портал уже прошел апробацию в 19 пилотных регионах: это Белгородская, Владимирская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Рязанская, Томская, Тульская, Ярославская области, Еврейская автономная область, Краснодарский и Приморский края, республики Алтай, Коми, Мордовия, Татарстан, Саха (Якутия), Чечня и город Севастополь.