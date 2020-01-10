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Льготные авиабилеты стали доступны для жителей севера Хабаровского края

Их смогут купить жители Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Николаевского, Охотского районов и района имени П. Осипенко
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 10 января. /ТАСС/. Продажа льготных авиабилетов для жителей северных районов Хабаровского края началась в пятницу, сообщили ТАСС в авиакомпании "Хабаровские авиалинии".

Работа по повышению транспортной доступности отдаленных северных территорий Дальнего Востока ведется регионами в рамках поручений Владимира Путина.

"Продажа стартовала в пятницу, 10 января. Льготные авиабилеты доступны для жителей Аяно-Майского, Тугуро-Чумиканского, Ульчского, Николаевского, Охотского районов и района имени П. Осипенко. При приобретении льготного авиабилета необходимо подтвердить факт постоянного проживания пассажира в этих районах и дать согласие на обработку персональных данных", - сказали в авиакомпании.

Стоимость авиабилета по маршруту, например, Хабаровск - Аян составляет 11913 рублей в одну сторону, Хабаровск - Чумикан - 10482 рубля. Льготный авиабилет для постоянно проживающих жителей северных районов стоит 4,5 тыс. рублей в одну сторону, для детей до 12 лет - 3 тыс. рублей. Правом льготного проезда можно воспользоваться четыре раза в год.

Распоряжение о введении льготных авиатарифов в северных районах подписал губернатор Сергей Фургал. С июля 2019 года программа работала в пилотном режиме в Охотском районе. За это время по льготной стоимости купили 3220 билетов, пассажиропоток вырос почти на 10%, сообщается на сайте краевого правительства. Цель программы - сделать максимально доступными авиабилеты для жителей отдаленных поселков, куда можно добраться только на самолете. Соответствующие соглашения о выполнении льготных авиаперевозок заключены с "Хабаровскими авиалиниями" и авиакомпанией "Аврора".

"Хабаровские авиалинии", в частности, будут выполнять рейсы из Хабаровска в Охотск, Аян, Чумикан, Херпучи, Богородское, Нелькан и в обратном направлении. Авиакомпания "Аврора" намерена перевозить пассажиров по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре и обратно. "На реализацию программы в краевом бюджете на 2020 год предусмотрено 25 млн рублей. Что касается механизма продажи билетов, то никаких квот на рейсы не установлено. Авиакомпании будут ориентироваться на фактический спрос", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
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