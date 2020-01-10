CNN: в США 103-летний ветеран Второй мировой войны получил боевые награды спустя 75 лет

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Освобожденный из плена Красной армией в 1945 году 103-летний американский ветеран Второй мировой войны Питер Фантэйжа получил свои боевые награды спустя 75 лет. Об этом сообщила телекомпания CNN.

На прошедшей в начале недели в Рединге (штат Массачусетс) церемонии награждения отставному военному врачу Армии (Сухопутных войск) США в окружении родных и близких были вручены восемь медалей: Бронзовая звезда (за проявление героизма на поле боя), медали "За безупречную службу" и "За защиту Америки", в частности. Награды ему вручал конгрессмен Сет Мултон (демократ от штата Массачусетс).

Законодатель обращался напрямую в Министерство обороны США, чтобы ветеран смог получить заслуженные знаки отличия. "Все эти годы он жил своей простой жизнью, никогда не хвастаясь тем, что он сделал, не обращался с просьбой признать свои заслуги, даже не просил медали, которые он заслужил по праву", - рассказал конгрессмен, который воевал в Ираке.

Американца призвали на военную службу еще до начала войны, которую он прошел уже добровольцем. В начале ноября 1944 году на северо-востоке Франции Фантэйжа попал в плен к фашистам, когда направлялся к находившимся в окопах раненным военнослужащим. Его подразделение окружила одна из танковых дивизий вермахта. Он содержался в фашистских лагерях для военнопленных, пока через примерно полмесяца 28 апреля 1945 года его не освободили солдаты Красной армии.

По данным CNN, ветерану понадобилось так много времени, чтобы вернуться домой, что он даже и не стал добиваться получения своих наград. После ухода в отставку он работал на почте. У него четверо детей, девять внуков, пять правнуков и пять праправнуков. Со своей супругой Милдред, которая умерла в 1999 году, он прожил в браке 55 лет.

Дочь ветерана Марта Месити рассказала, что однажды спросила отца, почему он не бежал с передовой незадолго до того, как его схватили немцы. "Он сказал мне: "Я испугался, но это была моя работа. Я встал и сделал то, что должен был сделать. Отец считает героев теми, кто не вернулся. Он считает большой честью представлять тех, кто не вернулся домой", - отметила она.

Фантэйжа выразил благодарность своим соратникам, подчеркнув, что мысленно он с ними. "Речь идет не только обо мне. Мне так или иначе помогали", - отметил ветеран. "Господь был добр ко мне. Я даже не знаю, что сказать", - добавил Фантэйжа, который сейчас живет в доме престарелых, куда переехал два года назад.

"Для всей страны он является настоящим примером того, что такое подлинный героизм", - отметил Мултон.