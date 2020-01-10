МВД утвердило правила перевозки опасных грузов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. МВД России утвердило административный регламент, касающийся сферы перевозок опасных грузов. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД.

"Административный регламент содержит положения, предусматривающие возможность получения заявителями государственной услуги по выдаче свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов по экстерриториальному принципу и устанавливающие порядок исправления опечаток и ошибок, допущенных при выдаче или продлении срока действия свидетельства о допуске или принятии решения об отказе в выдаче или продлении срока действия свидетельства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в документе также приводится новая редакция правил подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления госуслуги, а также новая форма запроса на выдачу, а именно продление срока действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. "Кроме того, административный регламент предусматривает перенос срока введения требований к отдельным документам, представляемым при подаче запроса о предоставлении государственной услуги", - отметили в ГИБДД.

Выдача свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов предусмотрена одним из разделов Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов, которое действует в 50 странах мира, включая Россию, присоединившуюся к соглашению в 1994 году.