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Бывшего главврача одной из больниц Астрахани приговорили к штрафу за избиение подчиненной

Размер штрафа составит 10 тыс. рублей

АСТРАХАНЬ, 10 января. /ТАСС/. Астраханский областной суд рассмотрел жалобу на постановление районного суда Астрахани в отношении бывшего главного врача детской областной больницы им. Н. Н. Силищевой Игоря Ливинсона по административному делу об избиении своей сотрудницы и назначил ему наказание в виде штрафа. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в областном суде.

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В сентябре 2019 года в соцсетях появилась информация о том, что главврач детской областной больницы Ливинсон нанес телесные повреждения заведующей консультативной поликлиникой и разбил ее телефон. Причиной конфликта стало якобы необоснованное увольнение заведующей. На видео, которое также появилось в соцсетях, пострадавшая утверждала, что главврач "специально снижает зарплаты неугодным врачам и сотрудникам", чтобы они увольнялись. Это сообщение вызвало общественный резонанс, Ливинсона уволили с поста главврача и позже исключили из "Единой России" по собственному желанию, проверку по инциденту проводила полиция.

"Сегодня Астраханский областной суд пересмотрел постановление Ленинского суда Астрахани об административном правонарушении в отношении Ливинсона (по статье КоАП ст. 6.1.1, "Побои"). Ливинсон также признан виновным по делу, однако наказание было пересмотрено - сумма штрафа снижена", - сказали в суде, не уточнив сумму.

Как сообщила ТАСС пострадавшая сторона, по решению областного суда Ливинсон должен заплатить штраф в размере 10 тыс. рублей (сумма штрафа снижена в два раза). Бывший главный врач на заседании суда не присутствовал. Комментарием Ливинсона ТАСС пока не располагает.

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РоссияАстраханская область
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