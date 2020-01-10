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Минпросвещения запустило для педагогов сайт "Земский учитель" с вакансиями на селе

Как заявили в ведомстве, портал обеспечит оптимальное взаимодействие участников и организаторов программы "Земский учитель" через единую точку доступа

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Министерство просвещения России запустило в пятницу информационный портал "Земский учитель", который поможет педагогам найти вакансии в сельских школах. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"Десятого января Минпросвещения России запустило всероссийский информационный портал "Земский учитель" <...>, который позволит педагогам найти вакансии в сельских населенных пунктах, поселках или городах с населением до 50 тыс. человек. Портал функционирует по принципу одного окна, обеспечивая оптимальное взаимодействие участников и организаторов программы "Земский учитель" через единую точку доступа", - говорится в сообщении.

Заявки могут подать учителя, которые имеют среднее профессиональное или высшее образование, а также отвечающие квалификационным требованиям и профессиональным стандартам. Их рекомендуется присылать до 15 апреля, однако окончательно дату каждый регион определяет самостоятельно. В пресс-службе добавили, что обязательное условие для участников программы - дальнейшая работа в школе не менее пяти лет с учетом нагрузки не менее 18 часов.

"Запуская информационный ресурс, мы ждем отклика от педагогического сообщества по всей стране и призываем всех, кто уверен в своих намерениях повысить качество образования в сельских школах, смелее направлять свои заявки", - привели в пресс-службе слова министра просвещения РФ Ольги Васильевой.

В рамках программы "Земский учитель" победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей, а в Дальневосточном федеральном округе - 2 млн рублей.

Запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города, предложил президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию. Программа рассчитана на преподавателей в возрасте до 55 лет. Планируется, что участие в ней примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВасильева, Ольга Юрьевна
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