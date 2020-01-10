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Парусник "Седов", совершая кругосветное плавание, установил новый рекорд скорости

Российское судно прошло за сутки под парусами более 232 морских миль
Учебное парусное судно "Седов" Сергей Ещенко/ТАСС
Описание
Учебное парусное судно "Седов"
© Сергей Ещенко/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Российское учебное парусное судно (УПС) "Седов", совершающее кругосветное плавание в рамках экспедиции парусников Росрыболовства "Паруса мира 2020" в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, установило новый рекорд скорости за сутки плавания, сообщила пресс-служба Балтийской государственной академии рыбопромыслового флота, являющаяся эксплуатантом барка.

"На переходе по Атлантическому океану УПС "Седов" улучшил собственный рекорд прошлого года, пройдя за сутки под парусами более 232 морских миль", - говорится в сообщении, размещенном на сайте академии.

Отмечается, что в прошлом году, когда "Седов" следовал из Мурманска в Калининград, был пойман хороший ветер и суточный переход под парусами без работы машины составил 222 морские мили. Это значение суточного перехода стало самым высоким за последние несколько лет. На этот раз, следуя из Лас-Пальмаса к Монтевидео под сопутствующим порывистым ветром, капитан барка Евгений Ромашкин принял решение воспользоваться моментом, чтобы улучшить как минимум прошлогодний показатель.

"Седов" мчится к новому порту, следуя старым традициям, со скоростью до 11 узлов с набитыми ветром парусами. И вот - новая высота: под полным благоприятным ветром судовые приборы зафиксировали 232,7 морской мили, что стало пока что лучшим показателем суточного перехода кругосветки и прошлогодних рейсов", - подчеркивается в сообщении.

Барк "Седов" покинул Лас-Пальмас 5 января, продлив по просьбе испанских властей пребывание в нем на сутки, чтобы наибольшее число жителей и гостей острова Гран-Канария смогли побывать на борту российского парусника. Сейчас барк совершает длительный, более чем 30-суточный океанский переход до Монтевидео. "Седову" предстоит преодолеть свыше 4000 морских миль до этого уругвайского порта, заход в который запланирован на 6 февраля.

О паруснике и экспедиции

Парусник "Седов" был спущен на воду на верфи в Киле (Германия) в 1921 году и первоначально назывался "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота Германии, а в соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях было передано Советскому Союзу в декабре 1945 года и переименовано в "Седов" в честь полярного исследователя Георгия Седова. Барк занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное из сохранившихся до наших дней учебное парусное судно. Его длина - 117,5 м, водоизмещение - 7320 тонн, экипаж - 240 человек, площадь парусов - почти 4,2 тыс. м.

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из порта Владивосток. С ноября 2019-го по декабрь 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. На борту парусников в общей сложности пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

По пути следования парусники совершат в общей сложности более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль. Кульминацией плавания станет встреча парусников в акватории острова Южная Георгия, совместное маневрирование и мемориальная гонка.

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