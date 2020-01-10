Росздравнадзор сообщил о снижении числа обращений о доступности обезболивания в праздники

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Росздравнадзор зафиксировал снижение числа обращений по поводу доступности обезболивающих лекарств в период новогодних праздников с 31 декабря по 8 января, при этом скорость реагирования на поступившие обращения составляла от двух до восьми часов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В 2020 году в период праздников отмечено снижение количества звонков на "Горячую линию" относительно прошлых лет, оно составило 62% от уровня 2019 года. По вопросам обезболивания в праздничные дни зарегистрировано четыре обращения. Это в пять раз меньше, чем в прошлом году, в 2019 году их было 20", - говорится в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что все обращения обрабатывались в течение рабочего дня. Если речь шла о необходимости обезболивающего препарата пациенту при онкозаболевании, это обращение обрабатывалось в течение одного-двух часов, уточнили в пресс-службе.

В Росздравнадзоре объяснили уменьшение обращений граждан также и тем, что они сами стали более информированы "о возможностях решения проблемных ситуаций на месте их возникновения, в конкретных медицинских организациях".

В РФ, начиная с 2014 года, правила выписки и хранения опиоидных анальгетиков пациентам, страдающим хроническим болевым синдромом, были существенно упрощены: увеличен срок хранения запаса препаратов, продлены рецепты, что позволило пациентам беспрепятственно получать необходимое количество препарата с учетом праздничных и выходных дней.

В 2019 году в РФ был принят закон о паллиативной помощи, который в том числе закрепляет права пациента на облегчение боли опиоидными анальгетиками. В базе данных Минздрава России в прошлом году значились около 300 тыс. паллиативных пациентов. Вместе с тем, по данным экспертов, их число может достигать 800 тыс. человек.