Православная церковь Украины заявила, что решение о ее создании не подлежит пересмотру

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Отзыв подписи под постановлением так называемого объединительного собора, которым в декабре 2018 года была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), главой ликвидированного Киевского патриархата (УПЦ КП) Филаретом говорит о том, что он встал на путь лжи. Такое заявление сделал заместитель главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископ Евстратий Зоря.

"Заявление Филарета об "отзыве подписи" под постановлением поместного собора от 15 декабря 2018 года - еще одно свидетельство того, что владыка встал на путь неправды, - написал Зоря в Facebook. - И именно поэтому все его попытки противопоставить свою волю соборной воли церкви снова и снова терпят поражение".

Зоря отметил, что Филарет, подписывая постановление, "делал это осознанно и добровольно". При этом представитель ПЦУ подчеркнул, что постановление поместного собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать. "Так же и наследство, и имя Киевского патриархата принадлежат поместной церкви, а не являются частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению", - добавил Зоря.

Ранее пресс-центр Киевской патриархии сообщил, что Филарет отозвал свою подпись под постановлением собора от 15 декабря 2018 года, которым был ликвидирован Киевский патриархат. Он заявил, что его подпись следует считать недействительной. Как пояснили в епархии, Филарет пошел на такой шаг, поскольку чиновники министерства культуры отказывают УПЦ КП в регистрации, ссылаясь на решение объединительного собора, состоявшегося в декабре 2018 года.

Патриарх Филарет, возглавлявший раскольнический Киевский патриархат, принимал самое активное участие в подготовке объединительного собора и создании новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее. Однако, не получив в ПЦУ той роли, на которую рассчитывал, Филарет стал критиковать и томос, полученный ПЦУ от Константинопольского патриарха, и деятельность новой церкви. После создания ПЦУ Киевский патриархат должен был быть распущен, но Филарет созвал 20 июня 2019 года поместный собор УПЦ КП, на котором было объявлено о восстановлении этой церковной структуры. В декабре 2019 года Филарет заявил, что томос не настоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.

Создание ПЦУ

Бывший президент Петр Порошенко с момента прихода к власти в феврале 2014 года активно продвигал идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании ПЦУ. 6 января 2019 года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Каноническая Украинская православная церковь сразу же заявила, что подписание томоса об автокефалии для ПЦУ со стороны Константинопольского патриархата произошло с нарушением всех фундаментальных канонических церковных правил. Русская православная церковь также не признала никакой силы за подписанным документом.