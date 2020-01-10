В Ингушетии в 2020 году создадут 42 центра образования "Точка роста"

МАГАС, 10 января. /ТАСС/. Власти Ингушетии создадут в 2020 году на базе школ региона 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" - их откроют в рамках нацпроекта "Образование". Об этом ТАСС в пятницу сообщила министр образования Ингушетии Эсет Бокова.

"В 2019 году нами создано на базе школ региона 17 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", где организовано сетевое обучение. В 2020 году будет создано 42 таких центра на базе школ малых городов и сельских поселений региона. Площадки будут использоваться как образовательная среда для развития научно-технического, инженерного мышления и современных направлений творчества по трем предметам: технология, информатика и ОБЖ", - сказала Бокова.

По ее словам, в центрах дети будут изучать эти три школьных предмета более углубленно и с применением современных подходов и технологий.

"К примеру, если взять предмет технология, то девочки, которые занимаются швейным мастерством, смогут сначала смоделировать как сами выкройки, так и готовое изделие на компьютере. Так же и с ОБЖ - все чертежи будут проводиться на компьютерах с использованием различных программ. Мы учим детей по-новому смотреть на образовательный процесс, чтобы для них это не было дополнительной нагрузкой, а стало увлекательным процессом познания", - добавила министр.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.