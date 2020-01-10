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Новая система обращения с ТКО

Региональный оператор ТКО приостановил вывоз мусора в городах на юге Кузбасса

Причины своих действий компания "Экотек" не объяснила

КЕМЕРОВО, 10 января. /ТАСС/. Компания "Экотек" в Кузбассе, которая с 2017 года является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на юге Кемеровской области, без предупреждения приостановила вывоз мусора в нескольких городах региона, из-за чего во дворах жилых домов скопилось много бытовых отходов. Проблема коснулась четырех муниципалитетов Кузбасса, сообщил в пятницу на своей официальной странице в Instagram глава Киселевска Максим Шкарабейников.

"Сегодня с утра компания "Экотек" прекратила вывоз мусора на территориях юга Кузбасса: [в городах] Киселевск, Прокопьевск, Мыски, Междуреченск, без уведомительных писем, без объяснения причин данной ситуации. По этому поводу мы сегодня срочно собрали рабочие группы и штаб. Регоператор нерегулярно и не в полном объеме вывозит контейнеры, мотивируя это тем, что у компании большие расходы, а существующего тарифа не хватает, чтобы их покрыть, при этом киселевчане исправно платят все выставляемые платежи по принятому в прошлом году тарифу, отмечу, что его размер не так уж мал, и город, однозначно, против его повышения", - написал Шкарабейников.

Как ранее сообщал ТАСС, тариф на вывоз мусора на юге Кузбасса, где работает "Экотек", составляет 86,11 рублей на человека в месяц, что почти в 1,5 раза больше, чем тариф на севере региона, где региональным оператором выбрана компания "Чистый город Кемерово" и жители платят по 59,59 рублей. Руководство "Экотек" в течение 2019 года неоднократно заявляло о долгах населения и юридических лиц по платежам за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО), совокупная сумма задолженности к июлю прошлого года достигла около 500 млн рублей, более актуальных данных региональный оператор не публиковал.

Власти кузбасского города Междуреченска, где так же, как и в Киселевске, скопился невывезенный мусор, уже заявили о готовности навести порядок на контейнерных площадках силами муниципалитета и обратились с заявлением в прокуратуру региона, сообщил в пятницу мэр Междуреченска Владимир Чернов.

"9 января "Экотек" не вывез мусор из города, а сегодня отказывается вывозить то, что накопилось из-за этой "паузы". Весь банк фотографий и запись с камер видеонаблюдения уже приложены к заявлению в прокуратуру Кемеровской области. Да, в ближайшие дни мы наведем порядок на контейнерных площадках сами, но проблему необходимо решать кардинально, со мной солидарны главы других городов юга Кузбасса", - написал Чернов на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".

Региональный оператор "Экотек" официально не комментирует сложившуюся ситуацию.

Теги
РоссияКемеровская областьНовая система обращения с ТКО
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