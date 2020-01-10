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В Ессентуках до 14 января выберут территории для благоустройства на 2021 год

Жители могут выбрать одну из предложенных территорий или назвать свой вариант

ПЯТИГОРСК, 10 января. /ТАСС/. Территории, которые будут благоустроены в рамках программы "Формирование современной городской среды" в следующем году, выбирают в Ессентуках (Ставропольский край). Голосование продлится до 14 января, сообщила в пятницу пресс-служба городской администрации.

"В Ессентуках продолжается реализация программы "Формирование современной городской среды". Жителям предлагается выбрать для благоустройства одну из предложенных территорий или назвать свой вариант", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в перечень вошли девять территорий. В частности, Парк Курортный, Театральная площадь, скверы на ул. Первомайская, Королева, Энгельса, сквер "У ЗАГСа", сквер "Белый уголь", сквер "Самшитовый" и сквер "Приозерный".

В 2019 году по результатам народного голосования победил сквер у 5-й школы. Его реконструкция начнется в этом году.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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