Козак: все объекты здравоохранения Крыма будут приведены к российским стандартам

ЯЛТА, 10 января. /ТАСС/. Все объекты здравоохранения Крыма до 2022 года будут приведены в соответствие со стандартами России. Об этом заявил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак по итогам совещании, которое провел здесь в пятницу президент России Владимир Путин по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

"Мы намерены к 2022 году до 100% соответствия федеральным медицинским стандартам довести все объекты здравоохранения", - сказал Козак.

Вице-премьер отметил, что улучшение качества первичной медицинской помощи и медицинского обслуживания является наиболее чувствительным вопросом для жителей Крыма. Козак пояснил, что в настоящий момент выделяются все необходимые ресурсы для ремонта и реконструкции зданий и сооружений, которые были построены еще в то время, когда Крым входил в состав Украины. "Там многое обветшало, безнадежно устарело медицинское оборудование", - добавил вице-премьер.

Он рассказал, что на совещании были приняты дополнительные решения для стимулирования экономического развития, предпринимательской активности, привлечения частных инвестиций на полуостров. "Речь идет об активизации деятельности государственного банка РНКБ, который здесь наиболее широко представлен", - уточнил Козак.

Вице-премьер добавил, что было принято решение и о продлении преференциального режима ведения предпринимательской деятельности в рамках свободной экономической зоны. "Если вы помните, в 2018 году действовали льготы по страховым взносам в социальные фонды, они утратили силу. В настоящее время подготовлен соответствующий закон парламентом Севастополя о том, чтобы продлить эту льготу, возобновить ее и сохранить до 2039 года", - сказал заместитель председателя правительства.