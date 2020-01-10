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Первые медицинские мастерские открылись в Карачаево-Черкесии по нацпроекту

Все мастерские оснащены современной материально-технической базой, в них ежегодно будут обучаться более 1 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 10 января. /ТАСС/. Первые медицинские мастерские открылись в Карачаево-Черкесском медицинском колледже в рамках нацпроекта "Образование" - здесь будут проводить практические занятия, готовиться к экзаменам. Об этом глава региона Рашид Темрезов написал в своем аккаунте в Instagram в пятницу.

"В Карачаево-Черкесском медицинском колледже в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" открыты пять профильных мастерских по различным компетенциям. Все они оснащены современной материально-технической базой: учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием для эффективных практических занятий и профориентационных мероприятий. Инновационные образовательные технологии - все для того, чтобы в стенах медколледжа формировались конкурентоспособные специалисты, готовые к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности", - написал Темрезов.

Как рассказали ТАСС в министерстве образования и науки республики, в мастерских ежегодно будут обучаться более 1 тыс. человек. В мастерских с направлением "Медицинский и социальный уход", "Лабораторный медицинский анализ", "Стоматология ортопедическая", "Лечебное дело" и "Акушерское дело" студенты смогут готовиться к экзаменам и аттестации, проводить практические уроки.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будут обеспечены глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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