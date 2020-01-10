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В Татарстане появился природный заказник "Волжские просторы"

Его площадь составляет почти 30 тыс. га

КАЗАНЬ, 10 января. /ТАСС/. Природный заказник регионального значения "Волжские просторы", необходимый для сохранения ландшафтных комплексов Волги, появился в Татарстане. Об этом сообщается на сайте Государственного комитета республики по биологическим ресурсам.

"В Татарстане создали новый государственный природный заказник регионального значения, ландшафтного профиля "Волжские просторы". <…> Заказник площадью 29 тыс. 76 гектаров создается в целях сохранения биологического разнообразия, предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранения уникальных ландшафтных комплексов в Верхнеуслонском, Зеленодольском, Лаишевском муниципальных районах и муниципальном образовании город Казань", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Необходимость создания заказника вызвана увеличением антропогенной нагрузки (рекреация, незаконный лов водных биоресурсов, промышленное использование, добыча стройматериалов) на данную территорию, на которой обитают в том числе краснокнижные виды животных и растений, уточнили в Госкомитете по биоресурсам.

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