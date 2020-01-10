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В Кабардино-Балкарии в январе впервые пройдет акция по утилизации новогодних елок

Ее планируют сделать ежегодной

НАЛЬЧИК, 10 января. /ТАСС/. Общественная экологическая организация "Эко-Нальчик" совместно с администрацией столицы Кабардино-Балкарской Республики (КБР) впервые в регионе проведут акцию по утилизации новогодних елок. Об этом сообщил ТАСС в пятницу представитель Кабардино-Балкарской региональной общественной экологической организации "Эко-Нальчик" Зубер Ципинов.

"Новогодние елки мы будем собирать по всему городу Нальчику по пяти адресам 15-16 и 18-19 января. Все собранные деревья отвезем в "Горзеленхоз" (предприятие по уборке и озеленению города - прим. ТАСС), там из них сделают щепки, которые у нас уже просят декораторы, а в питомнике Минприроды ими подсыпят деревья, администрация Нальчика возьмет щепки для подсыпки экотроп и молодых деревьев. Такая акция в регионе СКФО проводится впервые", - сказал Ципинов.

Он подчеркнул, что хоть и выкинутое дерево не приносит вреда экологии, главная цель акции - привить культуру, "что можно с пользой дела сдать елки". Акцию планируется проводить ежегодно.

По его словам, инициатором проекта выступила администрация Нальчика, а соорганизатором стал институт развития города "Платформа", созданный в 2019 году. Он занимается внедрением туристических продуктов для приезжих, что поможет привлечь отдыхающих в город и развивать событийный туризм, считают власти.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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