Врачи в Уфе спасли раненную в живот беременную женщину и ребенка

УФА, 10 января. /ТАСС/. Уфимские врачи спасли жизнь беременной матери и ее ребенку, женщина получила глубокое ранение живота. Об этом написал в пятницу на своей странице в Facebook министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, выразив благодарность медикам.

"В роддом на 34 неделе беременности поступила женщина, которая получила глубокое проникающее ранение живота. Врачами оказана необходимая помощь. В итоге - мать и малыш чувствуют себя нормально. Но очень хочется напомнить, что мы все же люди. Берегите близких! А коллегами мы очень гордимся, еще раз спасибо за спасенные жизни!", - написал Забелин.

Министр отметил, что женщина получила повреждения внутренних органов, у ребенка было задето предплечье. В своем посте Забелин поблагодарил двух анестезиологов-реаниматологов, акушер-гинекологов и хирурга 8 городской больницы Уфы.